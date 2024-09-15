إغلاق منصة تدوينات منافسة لـ«إكس» بعد إفلاس الشركة المالكة

المصدر: ​د ب أ

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أعلنت الشركة المالكة لمنصة التدوينات الصغيرة «كوهوست»، التي أطلقت في يونيو 2022 لمنافسة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر (إكس حالياً)، اعتزامها إغلاق هذه المنصة بعد إفلاسها.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المنصة التي كانت تعمل على غرار «تويتر»، تتيح للمستخدمين إمكانية متابعة الآخرين وعرض المشاركات، والتفاعل معها وإعادة نشر المشاركات وتشاركها مع مستخدمين آخرين.

ولكن كوهوست ميَّزت نفسها بالتركيز على التسلسل الزمني لعرض المشاركات، وليس وفقاً على الموضوعات الشائعة على المنصة، مع دعم المشاركات الطويلة دون الالتزام بالحد الأقصى لعدد الحروف الذي كان موجوداً على منصة «تويتر»، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي لا يعتمد على الإعلانات للحصول على التمويل.

في الوقت نفسه كان الاشتراك المدفوع «كوهوست بلس» في المنصة الناشئة يتيح خصائص متقدمة مثل زيادة حجم الملف الذي يمكن تحميله، مع خطط لإضافة دعم لأدوات منتجي المحتوى مثل بيع الاشتراكات وغير ذلك.

يُذكر أن شركة البرمجيات غير الهادفة للربح «أنتي سوفت وير سوفت وير كلوب» أسست منصة كو هوست، بالاشتراك مع عدد صغير من المبرمجين على أساس التصدي، لسيطرة الشركات العملاقة والرأسمالية على الشعار الذي رفعته.

وقال المؤسسان للشركة كولين باير وجاي كابلان في عام 2020: «نرى العالم يقتنع بأكاذيب الأشخاص الذين يؤمنون بالإمكانات التخريبية للتكنولوجيا، والذين يعتقدون أن أفضل طريقة للاستفادة من هذه الإمكانات هي إقامة كيانات عملاقة هادفة للربح».

وأضافا: «أنهما يعتقدان أن في وسعهما تغيير الوضع إلى الأفضل من خلال خلق أدوات تركز على التعامل العادل والنمو المستدام وليس على السيطرة على السوق».

وبرغم طموح كوهوست في تحدي سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى، فإنها واجهت منافسة متزايدة ليس فقط من جانب إكس لكن من جانب ميتا أيضاً التي أطلقت منصة مماثلة لإكس باسم ثريدز.

كما أن المستخدمين الذين يفضلون شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة الاجتماعية المفتوحة أصبح لديهم خيارات متنوعة للغاية ومنها منصات ماستودون وبلوسكاي وغيرهما. ونتيجة بذلك لم تعد منصة كوهوست قادرة على الاستمرار.