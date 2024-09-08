خاصية جديدة في منصة «إي باي» تسهل إلغاء أوامر الشراء

المصدر: د ب أ

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كشفت منصة التجارة الإلكترونية (إي باي) عن إدراج خاصية جديدة من شأنها تسهيل إلغاء طلبات الشراء، بعدما لم يكن بإمكان المستخدم حتى وقت قريب التراجع عن طلب الشراء بعد مرور ساعة واحدة على الأكثر.

وأوضحت «إي باي» أن المشتري يستطيع الآن أن يطلب من البائع إلغاء الشراء ما دامت لم تظهر علامة إرسال الشحنة أمام الصفقة، مضيفةً أن زر «إلغاء الطلب» الجديد يستهدف تسهيل عملية الشراء وتبسيطها بالنسبة إلى المستخدم.

في الوقت نفسه، فإنه من حق البائع أن يقبل أو يرفض طلب إلغاء الشراء، إذ يستطيع الرد على طلب المشتري خلال ثلاثة أيام، لكن إي باي توصي البائع بضرورة الرد على طلب الإلغاء في أسرع وقت ممكن.

وبحسب «إي باي»، فإنه بمجرد قبول طلب إلغاء الشراء سيسترد المشتري كامل الثمن الذي دفعه. وبدأ تطبيق السياسة الجديدة اعتباراً من 28 أغسطس الماضي.