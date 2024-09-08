«تلغرام» تتخذ أول إجراء لمكافحة المحتوى الضار في المحادثات

المصدر: د ب أ

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اتخذت منصة التواصل الاجتماعي الروسية «تلغرام» أول إجراء لمكافحة المحتوى الضار في المحادثات، في أعقاب إلقاء السلطات الفرنسية القبض على مؤسسها بافيل دوروف، الشهر الماضي، بسبب «ارتكاب أطراف ثالثة جرائم» على المنصة.

وأعلنت «تلغرام»، على صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً، أنها سمحت للمستخدمين بإبلاغ مشرفي المنصة عن أي محادثات خاصة تنتهك القوانين والقواعد، وذلك مع قيامها بتحديث قواعد الخصوصية الأخرى.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن المنصة، التي تخدم حوال مليار مستخدم نشط شهرياً وأكثر من 10 ملايين مشترك، أقامت شهرتها على فرض أقل قدر ممكن من الرقابة على تفاعلات المستخدمين.

وفي النسخة السابقة من صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً على منصة «تلغرام»، كانت تقول إن المحادثات الخاصة محمية من أي مساءلة من جانب إدارة المنصة، وكانت تقول: «كل محادثات ومجموعات المحادثة على تلغرام قاصرة على المشاركين فيها فقط»، مضيفة: «نحن لا نتلقى أي طلبات تتعلق بالمحادثات».

ولكن اعتباراً من يوم الخميس الماضي تم تعديل هذا النص، وأصبح يقول: «كل تطبيقات تلغرام تحتوي على زر (إبلاغ) يسمح لكم بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني إلى مسؤولينا من خلال خطوات قليلة».

كما أعلنت المنصة، الجمعة الماضي، حذف خاصية «أشخاص في الجوار» التي قيل إنه أسيء استخدامها من جانب مرسلي البريد المزعج والمحتالين.

كما عطلت قدرة المستخدمين على تحميل الوسائط المتعددة وهي أداة التدوين على المنصة، حيث قال دوروف إنه تمت إساءة استخدامها من جانب جهات مجهولة.

وأتاحت المنصة عنوان بريد إلكتروني لتلقي طلبات الحذف الآلي للمحتوى غير القانوني، مع توجيه المستخدمين لإضافة روابط المحتوى الذي يطلبون من المشرفين الالتفات إليه.

ولم يتضح كيف وما إذا كان هذا التغيير سيؤثر في قدرة تلغرام على الاستجاب لمطالب مؤسسات إنفاذ القانون، وتعاونت المنصة في السابق مع طلبات قضائية لتقديم بعض المعلومات عن مستخدمين محددين.

من ناحيته، قال ريمي فاوجان، المتحدث باسم «تلغرام»، إن المستخدمين يستطيعون الإبلاغ عن المحتوى من أي مجموعة إلى المشرفين، وفقاً لآلية أشبه بإعادة توجيه الرسائل، مضيفاً أن التغيير في صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً يزيد وضوح طريقة الإبلاغ عن المتحوى الضار فقط.