«فايننشال تايمز»: «أيفون» الجديد مزوَّد بشريحة ذكاء اصطناعي

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم، أن أحدث شريحة لشركة أبل، إيه 18، التي ستزيح الشركة الستار عنها يوم الاثنين مع النسخ الجديدة من هواتف أيفون، صُنعت باستخدام تصميم شريحة «في9» للذكاء الاصطناعي، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.

وتعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي، في احتفال يقام بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 9 سبتمبر الحالي.

وعادةً ما تكشف أبل عن الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام، كما يُتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية أبل ووتش خلال الاحتفال.

وعلى عكس الكثير من الشركات المنافسة، تشتهر أبل بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من أي جهاز تنتجه.

ورغم لك فإنه من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر أيفون 16.

ومن الناحية التقليدية، فإن الهواتف الجديدة تكون مجهزة برقائق أسرع وكاميرا أفضل وتحديثات أخرى.

وبحسب المعلومات، التي نشرتها وكالة بلومبرغ للأنباء، فإنه لا يوجد تغيير كبير في تصميم الجيل الجديد من الهاتف الذكي، في حين يمكن إضافة شاشات أكبر للفئة الأغلى وهي أيفون 16 برو.

في الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن إضافة زر غلق تقليدي للكاميرا. وبرغم التقارير الذي تحدثت عن اعتزام أبل تزويد أجهزتها الجديدة بالمزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإنه لن تطرح بعضها في الأجهزة التي ستباع في الاتحاد الأوروبي في البداية.

وتشير الشركة إلى حالة الغموض الشديدة التي يسببها قانون الإعلام الرقمي الأوروبي الذي يحدد قواعد عمل المنصات الرقمية الكبرى في العالم.