«ميتا» تغلق استوديو الواقع المعزز «ميتا سبارك»

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمس»، اليوم، أنه من المقرر غلق منصة «ميتا سبارك» للواقع المعزز اعتباراً من 14 يناير.

ووفقاً لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي قرار غلق منصة ميتا سبارك الخاصة بأدوات ومحتوى الطرف الثالث، في إطار جهودها الأكبر لإيلاء أولوية للاستثمارات في مجالات ومنتجات أخرى.

غير أن تأثيرات الواقع المعزز الخاصة بالطرف الأول التي أنشأتها وتمتلكها ميتا سوف تبقى، وسوف يتمكن المستخدمون من الوصول لها عبر تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر.

وأشارت ميتا، في بيان، إلى أن قرار غلق منصة ميتا سبارك اتخذ عقب تقييم شامل، وأنها تحول الموارد إلى الجيل المقبل من الخبرات عبر عناصر الشكل الجديدة مثل النظارات.

ووفق الشركة، سوف تتم إزالة تأثيرات الواقع المعزز على ميتا سبارك التي أنشأها ويمتلكها مطورون الطرف الثالث، بما في ذلك علامات تجارية ومجتمع مطوري الواقع المعزز، من منتجات ميتا بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وماسنجر.