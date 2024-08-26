تلجرام تنفي انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بعد القبض على مؤسسها في فرنسا

المصدر: د ب أ

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قالت منصة تلجرام للرسائل عبر الانترنت إنها تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي ولم تنتهك أي لوائح، وذلك في أعقاب القبض على مؤسسا بافل دوروف في فرنسا.

وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف في مطار لو بورجيه مساء السبت وبعد وصوله قادما من أذربيجان، وذلك وسط تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تلجرام والتعاون مع تطبيق القانون بشأن قضايا الاتجار بالمخدرات والاحتيال والاعتداءات الجنسية على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقالت تلجرام في منشور على منصة إكس مساء الأحد إنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.

وتابعت تلجرام أنه "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة".

وأضافت الشركة: "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا".

وطالت تلجرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار".