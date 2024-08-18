تطبيق جديد يقيّم أداء منصات الذكاء الاصطناعي

المصدر: د ب أ

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أطلقت شركة برايميت لابس، المتخصصة في تقييم الأداء، تطبيقاً جديداً باسم «جيك بنش إيه.آي 1.0» للأجهزة التي تعمل بنظم التشغيل أندرويد ولينوكس وماك أو.إس وويندوز.

ويطبق التطبيق الجديد مبادئ «جيك بنش» على أداء تقنيات ومنصات الذكاء الاصطناعي، من تعليم الآلة والتعليم العميق وغيرهما، في محاولة لوضع معايير موحدة لتصنيف الأداء في مختلف المنصات.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص موضوعات التكنولوجيا، إلى أن الإصدار الجديد يأتي خلفاً للإصدار جيك بنش إم.إل (تعليم الآلة) الذي صدر عام 2021، ونسخته الحالية هي «جيك بنش إم.إل 0.6».

وقالت شركة براميت لابس عن تغيير الاسم: «إنه لكي نضمن فهم كل شخص من المهندسين إلى مقيمي الأداء ما يفعله هذا المقياس وكيف يعمل، شعرنا أن الوقت قد حان للتحديث»، وهو ما تم بالفعل مع طرح التطبيق «جيك بنش إيه.آي 1.0».

يُذكر أن شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه.آي المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي الأشهر شات جي.بي.تي أعلنت، قبل أيام، عن نسخة جديدة من مقياس أداء الذكاء الاصطناعي الخاص بها باسم «إس.دبليو.إي-بنش فريفايد».

ويعتمد هذا المقياس على التحقق البشري، إذ يستخدم التحقق البشري لتحديد فاعلية نماذج الذكاء الاصطناعي المحددة في حل مشكلات العالم الحقيقي.