الاتحاد الأوروبي يطالب ميتا بالكشف عن تفاصيل إلغاء كراود تانجل

المصدر: د ب أ

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طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، بمزيد من المعلومات من شركة التكنولوجيا الأمريكية (ميتا) حول برنامجها التحليلي المتوقف (كراود تانجل).

وقالت المفوضية إنها ، : "تسعى إلى الحصول على معلومات بشأن امتثال ميتا للالتزامات الخاصة بتمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات المتاحة على منصتي فيسبوك وانستجرام الإلكترونيتين بشكل عام ".

كما تسعى المفوضية إلى معرفة تفاصيل "خطط ميتا لتحديث وظائف رصد الانتخابات والخطاب المدني".

وكانت ميتا قد طرحت ميزات جديدة في كراود تانجل، وبشكل خاص لوحات المعلومات المرئية العامة في الوقت الفعلي للدول الأعضاء في التكتل لأطراف ثالثة لمراقبة الخطاب في الوقت الفعلي ومراقبة الانتخابات.ولكن ميتا أوقفت تلك الميزات منذ فترة.

وأغلقت ميتا يوم الأربعاء الماضي، بشكل دائم برنامج كراود تانجل الذي كان يستخدم لمراقبة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة.

وقالت ميتا إن هناك أدوات أخرى تحل محل كراود تانجل ، بيد أن النقاد قالوا إن تلك الأدوات تحتوي على تفاصيل ووظائف أقل.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على ميتا تسليم المعلومات المطلوبة بحلول 6 سبتمبر ، مضيفة أن هذا سيكون أساس لخطوات أخرى.

يشار إلى أنه من الممكن فرض غرامات على ميتا لتقديمها معلومات خاطئة أو غير كاملة أو مضللة، أو في حالة رفضها الإجابة على الأسئلة.