انقطاع خدمة «يوتيوب» عن آلاف المستخدمين في روسيا

المصدر: رويترز

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أعلنت خدمات مراقبة الإنترنت في روسيا عن حدوث آلاف الأعطال في إمكانية الوصول إلى موقع يوتيوب للمقاطع المصورة اليوم وسط تصاعد انتقادات السلطات الروسية تجاه المنصة.

وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن آلاف الأعطال المتعلقة بموقع يوتيوب في روسيا.

وقال مستخدمون إنهم لا يستطيعون الوصول إلى يوتيوب إلا من خلال شبكات خاصة افتراضية (في.بي.إن).

وقال أحد المستخدمين في تعليقات على الموقع: "يوتيوب لا يعمل".

ولم يتسنَّ لمراسلي رويترز في روسيا الوصول إلى موقع يوتيوب، إلا أنه كان متاحاً فقط عبر بعض الأجهزة المحمولة.

وتباطأت سرعة تحميل المقاطع المصورة على يوتيوب بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي ألقى مشرعون روس باللوم فيه على شركة ألفابت مالكة يوتيوب، لكنها تنفي ذلك.