ناسا تؤجل إطلاق مهمة سبيس إكس شهراً بسبب مشكلات في مركبة بوينج ستارلاينر

المصدر: رويترز

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قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنها أرجأت إطلاقاً روتينياً لرواد فضاء تابعين لشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية لمدة شهر، لإتاحة المزيد من الوقت لتحليل المشكلات التي تواجه مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، والتي لا تزال ملتحمة بالمحطة.

وكان من المقرر في البداية إطلاق مركبة الفضاء (كرو دراجون) التابعة لسبيس إكس، وعلى متنها أربعة رواد فضاء، إلى محطة الفضاء الدولية في 18 أغسطس، لكن ناسا قالت أمس الثلاثاء إن هذه المهمة، التي تحمل اسم (كرو-9)، "لن تتم قبل" 24 سبتمبر.

وأضافت ناسا: "يتيح هذا التعديل مزيداً من الوقت لمديري المهام لاستكمال التخطيط لعودة رحلة اختبار طاقم بوينج التابعة للوكالة، والملتحمة حالياً بالمختبر الذي يدور في المدار".

وانطلقت مركبة ستارلاينر الفضائية التابعة لبوينج في يونيو، وعلى متنها أول رائدي فضاء يستخدمانها، إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة اختبار عالية المخاطر، لكنها ضرورية قبل أن تتمكن وكالة ناسا من اعتماد المركبة لرحلات رواد الفضاء الروتينية، وهو إنجاز حققته كبسولة كرو دراجون المماثلة التابعة لشركة سبيس إكس في عام 2020.

لكن مدة مهمة اختبار ستارلاينر، التي كان من المتوقع في البداية أن تستمر نحو ثمانية أيام، قد تطول بسبب مجموعة من المشاكل في نظام دفع المركبة، والذي تعمل بوينج وناسا جاهدتين على إصلاحه.

وأثارت هذه المشاكل تساؤلات حول قدرة ستارلاينر على إعادة طاقمها المكون من رائدي الفضاء بوتش ويلمور وزميلته سوني وليامز، إلى الأرض بأمان. وتدرس ناسا ما إذا كان سيتعين إعادتهما على متن كبسولة كرو دراجون بدلاً من ذلك.