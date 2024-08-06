القضاء الأمريكي: جوجل تحتفظ باحتكار غير قانوني في البحث والإعلانات

المصدر: د ب أ

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حكم قاضٍ أمريكي بأن عملاق الإنترنت جوجل يحتفظ باحتكار غير قانوني في مجال البحث والإعلانات البحثية. رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جوجل في عام 2020 بدعوى أن الشركة تحتفظ باحتكار غير قانوني، وأن موقفها المهيمن يضر بالمستهلكين.

وفي حكم صدر يوم الاثنين، قال القاضي أميت ميهتا إن هيمنة جوجل استمرت دون تحدٍ لأكثر من عقد.

وكتب ميهتا: "جوجل محتكرة، وقد تصرفت للحفاظ على احتكارها".

وأشار إلى أن جوجل كان لها "ميزة كبيرة وغير مرئية إلى حد كبير على منافسيها" من خلال "التوزيع الافتراضي"، حيث كانت جوجل هي محرك البحث الافتراضي على الأجهزة.

وقال ميهتا: "الأهم من ذلك، تجد المحكمة أيضاً أن جوجل استخدمت سلطتها الاحتكارية عن طريق فرض أسعار تنافسية مرتفعة للإعلانات النصية العامة للبحث. هذا السلوك سمح لجوجل بتحقيق أرباح احتكارية".

من جانبها أعلنت جوجل أنها تنوي استئناف حكم ميهتا.

يشار إلى أن جوجل، المملوكة للشركة الأم ألفابت، هي محرك البحث المهيمن في الولايات المتحدة حيث يتجاوز نصيبها ثلاثة أرباع جميع عمليات البحث، وتتمتع بهيمنة أكبر على الأجهزة المحمولة.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إن الحكم كان "انتصاراً تاريخياً للشعب الأمريكي".

وأضاف: "لا شركة، مهما كانت كبيرة أو مؤثرة، تعلو فوق القانون. وزارة العدل ستواصل تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار لدينا بقوة".

وقال كنت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، في بيان موجز: "هذا القرار يعترف بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث"، وأضاف أن عملاق التكنولوجيا يعتزم استئناف الحكم.