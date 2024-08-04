حذف تطبيق «إكس» من متجر تطبيقات «آب ستور»

المصدر: د ب أ

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حُذف تطبيق منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً) من متجر التطبيقات ماك آب ستور المملوك لشركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وهو ما يشير إلى شطب التطبيق رسمياً من المتجر.

وذكر موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أنه عند البحث عن التطبيق سواء باسم «إكس» أو «تويتر» لن يظهر شيئاً.

كما أنه عند محاولة الدخول إلى موقع تنزيل التطبيق عبر أجهزة «أبل» لن يفتح الموقع، وستظهر رسالة تقول إن هذا الموقع لم يعد متاحاً.

ويعني هذا أنه لم يعد ممكناً تنزيل التطبيق على أجهزة «أبل»، وإنما يمكن الدخول إلى موقع منصة «إكس» عبر برامج تصفح الإنترنت واستخدامها.

في الوقت نفسه، قال بعض المستخدمين الذين لديهم نسخة بالفعل من التطبيق إنهم يستخدمونه بطريقة طبيعية، في حين قال آخرون إن استخدام النسخة الخاصة بالكمبيوتر اللوحي «أيباد» مع «ماك أو.إس» يمكن أن يسبب مشكلات.

ولم تؤكد شركة «إكس» متى تم حذف التطبيق من متجر «آب ستور»، ولم ترد على طلب موقع «تك كرانش» التعليق.

ويمكن أن يمثل اليوم نهاية تطبيق «إكس» لأجهزة «ماك» التي اشتكى الكثيرون من مستخدميها من وجود مشكلات في هذا التطبيق.

وبعد قرار ماسك تغيير اسم «تويتر» إلى «إكس» في عام 2023، تم استخدام الاسم الجديد في مختلف المنصات والمتاجر الإلكترونية، ما عدا «آب ستور» الذي لم ينشر تحديثاً للتطبيق على مدى نحو عام.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت لدى شركة «إكس» خطط لتعطيل وظائف تطبيق «إكس» على أجهزة «ماك» بالكامل.