قفزة متوقعة بتحديثات «أيفون» في الشهور المقبلة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات قفزة في تحديثات الهاتف إيفون خلال الشهور المقبلة، بفضل خواص جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما قد يساعدها على تعزيز المبيعات التي تراجعت أخيراً، لاسيما في الأسواق الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة توماس كوك قوله، خلال مؤتمر لمناقشة نتائج الربع الثالث من العام، إن الوظائف الذكية المقبلة في أبل سوف تعطي المستهلكين سبباً جديدا لشراء الهواتف الجديدة.

وأضاف: "الوقت سانح الآن لتقديم دورة تحديثات ضرورية".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تحسنت فيه نتائج الشركة في الربع الثالث رغم تراجع المبيعات في الصين.

وعادت أبل إلى تحقيق نمو في عائدات خلال الربع السنوي المنتهي يوم 29 يونيو حيث زادت عائداتها بنسبة 5% لتصل إلى 85.8 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون أن تصل عائدات الشركة إلى 84.5 مليار دولار.

غير أن المبيعات في الصين تراجعت بنسبة 6.5% لتصل إلى 14.7 مليار دولار، فيما كان الخبراء في وول ستريت يتوقعون أن تحقق الشركة مبيعات في الصين بقيمة 15.3 مليار دولار.

وقال المدير المالي للشركة لوكا مايسري: "ندرك أن سوق الهواتف الذكية شديد التنافسية، ولكننا نبلي بلاء حسنا في سياق الاقتصاد العام"، مضيفاً لشبكة تليفزيون بلومبرغ أن "أبل لديها ثقة في السوق... لا نعرف محتوى كل فصل من فصول الكتاب، ولكننا واثقون للغاية على المدى الطويل".