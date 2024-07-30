تعطل عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في اليابان.. والسبب غير معروف

المصدر: د ب أ

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تعذر الوصول إلى عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لحكومات محلية في اليابان، اليوم الثلاثاء، حيث يعمل المسؤولون حاليا على استعادة إتاحة الوصول إليها، وفقا لما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

ومن بين البلديات المتضررة مدينة "ناباري" في مقاطعة "ميه" بوسط اليابان. واكتشف الموظفون صباح اليوم الثلاثاء، أن الوصول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمدينة، غير متاح.

وتقول الحكومة المحلية إن الشركة الخاصة المكلفة بإدارة النظام الخاص بتلك المواقع الالكترونية، واجهت خللا في خادمها المسؤول عن الموقع الإلكتروني للمدينة.

وتقول مدينة "ناباري" إنها تلقت معلومة تفيد بأن الموقع الإلكتروني لم يكن متاحا مساء أمس الاثنين أيضا. وعند محاولة الوصول إلى الموقع تظهر رسالة تشير إلى وجود خطأ ما.

ولم يُعرف حتى الآن السبب المحدد وراء ما حدث.

