هل تطرح أبل جهاز آيفون قابل للطي؟

المصدر: رويترز

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ذكر موقع ذي إنفورميشن لمعلومات التكنولوجيا يوم أمس الثلاثاء أنه من المرجح أن تطرح شركة أبل جهاز آيفون قابلا للطي في وقت مبكر من عام 2026 مما قد يمثل أكبر تجديد لتصميم الأجهزة للمنتج الأكثر شعبية في الشركة.

وتحاكي خطة الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لإطلاق هاتف آيفون قابل للطي خطوة مماثلة من شركة سامسونغ التي كانت رائدة في قطاع الأجهزة القابلة للطي في عام 2019 في محاولة لجذب عملاء جدد بتحديث كبير لتصميم الأجهزة.

وذكر الموقع نقلا عن شخصين مطلعين أن هاتف آيفون القابل للطي تجاوز مرحلة الدراسة داخل أبل.

وأضاف الموقع أن أبل تواصلت مع موردين في آسيا لتصنيع مكونات للجهاز، مشيرا إلى أنها وضعت اسما رمزيا داخليا للمنتج هو (في.68).

ومن المتوقع أن تؤدي الهواتف الذكية القابلة للطي، والمدعومة بميزات الذكاء الاصطناعي، إلى تحفيز الطلب على منتجات أبل التي تواجه منافسة شديدة من شركتي هونر وهواوي في الصين وسامسونج على مستوى العالم.

ونمت سوق الهواتف الذكية القابلة للطي عالميا 49 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، مسجلة أعلى معدل زيادة في عام ونصف العام، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة كاونتربوينت ريسيرش الصادر في مايو، مع احتلال هواوي المركز الأول للمرة الأولى، متغلبة على سامسونغ.