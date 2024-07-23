شركة إس.أيه.بي الألمانية للبرمجيات تعتزم شطب ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة

المصدر: د ب أ

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قررت شركة البرمجيات الألمانية العملاقة زيادة حجم خطة شطب الوظائف بسبب رغبة الكثيرين من العمال في الخروج منها. وبدلاً من شطب 8000 وظيفة كما كان مقرراً، أعلنت الشركة مساء أمس الاثنين اعتزامها شطب ما بين 9000 و10000 وظيفة.

تضم الشركة الموجودة مقرها في مدينة فالدورف جنوب غرب ألمانيا حالياً 105,315 موظفاً بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 3000 موظف عن نهاية الربع الأول.

وتركز الشركة الألمانية حالياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها مجالاً حيوياً للنمو، في حين أعلنت في يناير الماضي خطة لإعادة هيكلتها. ورغم الموقف الاقتصادي الصعب، زادت أرباح التشغيل خلال الربع الثاني عن التوقعات.

وقالت الشركة إن أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك خلال الربع الثاني زادت بنسبة 33% سنوياً إلى 1.94 مليار يورو (2.11 مليار دولار). في الوقت نفسه، زادت الإيرادات بنسبة 10% سنوياً إلى 8.29 مليار يورو مقابل 7.55 مليار يورو في العام الماضي.

في المقابل، تراجع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 69% إلى 918 مليون يورو، بسبب الأرباح الإضافية غير المتكررة الناتجة عن صفقة بيع شركة كواليتريكس التابعة لها في الربع الثاني من العام الماضي.

وأبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي ككل، حيث قالت إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل إضافية بمقدار 200 مليون يورو بسبب زيادة حجم خطة شطب الوظائف وتراجع النفقات المرتبطة بها.