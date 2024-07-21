"أوبن أيه.آي" تطرح إصداراً جديداً من نموذج الذكاء الاصطناعي المصغر جي.بي.تي-40 ميني

المصدر: د ب أ

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طرحت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية "أوبن أيه.آي" إصداراً جديداً من النسخة المصغرة لنموذج الذكاء الاصطناعي "جي.بي.تي" كأحدث إصدار من نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة لديها.

وقالت الشركة إن الإصدار الجديد "جي.بي.تي-40 ميني" أرخص وأسرع من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة الحالية، وقد تم طرحه للمطورين. كما يمكن الوصول إليه من خلال منصة "شات جي.بي.تي" وتطبيق الأجهزة المحمولة للمستخدمين العاديين، اعتباراً من يوم الخميس الماضي. وسيكون في مقدور الشركات المستخدمة لهذا النموذج الوصول إليه خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت الشركة أن نموذج "جي.بي.تي-40 ميني" يتفوق في الأداء على جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة الرائدة في هذا المجال في أداء المهام المنطقية التي تتضمن نصوصاً وصوراً. ومع تحسن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة، أصبحت أكثر شعبية لدى المطورين بسبب زيادة سرعتها وانخفاض تكلفتها مقارنة بالنماذج الأكبر، مثل "جي.بي.تي-أومني" أو "كلاود 5.3 سوننت". وتعتبر النماذج الصغيرة خياراً مفيداً للمهام البسيطة عالية القيمة التي يحتاج المطورون لتكرار استخدام الذكاء الاصطناعي في إنجازها.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن "جي.بي.تي-40 ميني" سيحل محل الإصدار "جي.بي.تي-3.5 توربو" كأصغر نموذج ذكاء اصطناعي تقدمه "أوبن أيه.آي". وقالت الشركة إن النموذج الجديد سجل 82% على مقياس أداء المهام المنطقية، مقابل 79% للنموذج "جيمني 1.5%" و75% للنموذج "كلاود3 هايكو" بحسب بيانات شركة "أرتيفشيال أنالاسيز".