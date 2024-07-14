إضافة أدوات جديدة إلى يوتيوب شورتس لجعل الفيديوهات القصيرة أكثر جاذبية

المصدر: د ب أ

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مع تصاعد منافسة منصات الفيديوهات القصيرة مثل (تيك توك) و (ريلز)، أعلنت منصة (يوتيوب)، التابعة لشركة (جوجل)، عن إضافة مجموعة جديدة من الخصائص إلى منصة يوتيوب شورتس لتعزيز جاذبيتها للمستخدمين.

وكشفت يوهانا فوليش، مديرة المنتجات في (يوتيوب)، عن إدخال خمس خصائص جديدة إلى (يوتيوب شورتس)، تهدف إلى مساعدة منتجي المحتوى في إنشاء مقاطع فيديو قصيرة.

تتضمن هذه الخصائص إمكانية تحويل الفيديوهات الطويلة إلى صيغة قصيرة لبثها على (يوتيوب شورتس)، بالإضافة إلى أدوات تلهم صناع المحتوى مثل ملصق "أضف فيديوهاتك"، الذي يشجعهم على دمج محتواهم في فيديوهات المستخدمين الآخرين.

وأشارت فوليش في تسجيل فيديو إلى أن "أي شخص يمكنه الآن إنتاج فيديو قصير"، بفضل توفير كل الأدوات الضرورية التي تسهل عملية إنتاج المحتوى.

تركز اثنتان من الخصائص الجديدة على طريقة تقديم الصوت أو الحديث في الفيديو، حيث تسمح إحدى الخصائص بإنشاء تلقائي للنصوص التوضيحية للفيديو، يمكن للمستخدمين تحريرها وضبطها بتغيير نوع الخط ولون النص.

وتتيح خاصية أخرى للاختيار من بين أربعة أصوات لقراءة النص المكتوب.

بالإضافة إلى "أضف فيديوهاتك"، يمكن لمنتجي المحتوى الآن الوصول إلى مجموعتين من المؤثرات الشهيرة من لعبة "كاسحة الألغام"، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للعبة، مما يسمح لهم باستخدام هذه المؤثرات في إنتاج مقاطعهم.

وتمكّن الأدوات الجديدة المستخدمين من الاستفادة من محتوى يوتيوب الكبير المتاح بالفعل، في إنتاج الفيديوهات القصيرة.

وأوضحت فوليش أن خدمة (يوتيوب شورتس) تسجل حوالي 70 مليار مشاهدة يوميا، ما يمثل نفس الرقم المسجل من قبل منصة (يوتيوب) الأم في سبتمبر الماضي، وأنها تدرس إمكانية عرض فيديوهات تتجاوز 60 ثانية على الخدمة في المستقبل.