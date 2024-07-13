آيفون 16 يحتوي على ميزة لم تشهدها الهواتف الذكية من قبل

المصدر: البيان

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تتوقع تقارير خاصة بأخبار التقنية أن هاتف iPhone 16 القادم من أبل سيحصل على تحديث "مهم" لم نشهده في الهواتف الذكية السابقة.

وأشار خبراء الصناعة إلى أن الطرازين، Pro وPro Max، سيتم شحنهما بسرعة مضاعفة باستخدام محولات الطاقة المتوافقة.

تشحن هواتف iPhone 15 ما يصل إلى 50 بالمائة في 30 دقيقة، لكن الأجهزة القادمة قد تستغرق 15 دقيقة فقط للوصول إلى نفس المستوى.

ويعتمد هذا التوقع على شائعات تفيد بأن شركة أبل ستضيف بطاريات أكبر لهواتف iPhone 16 Pro وPro Max.

تدعم موديلات iPhone الحالية سرعات شحن تبلغ 27 وات، ويستغرق الأمر ساعتين للوصول إلى شحن بنسبة 100 بالمائة لأن السرعة القصوى تصل إلى 15 وات.

تحدد سرعة قوة شاحن الحائط مقدار الطاقة التي يمكنه توفيرها للهاتف ما يحدد سرعة شحن الجهاز. وكلما زادت هذه القوة الكهربائية، كلما كانت عملية الشحن أسرع.

يجب تصميم الهاتف الذكي لدعم شاحن أسرع، على سبيل المثال، لن يصل الجهاز القديم المصمم للعمل مع شاحن بقوة 20 واط إلى مستوى شحن البطارية الكامل بشكل أسرع إذا استخدم سلك شحن بقدرات واط أعلى.

ولكن من المتوقع أن تتمتع سلسلة هواتف Apple الرائدة القادمة، والتي تحمل اسم 16 Series، بالقدرة على تقديم شحن سلكي بقوة 40 واط، وشحن لاسلكي بقوة 20 واط.

وأشارت التقارير إلى أن سرعة الشحن الأعلى ستقدم زيادة تصل إلى الضعف تقريبًا مقارنة بسلسلة iPhone 15.

ومن المرجح أن يحتاج المستهلكون إلى شراء شاحن متوافق من Apple للاستفادة من ميزة الشحن السريع للبطارية.

لشحن أي جهاز iPhone بدءًا من سلسلة الأجهزة الثامنة بسرعة، تنصح أبل باستخدام كابل USB-C أو كابل USB-C إلى Lightning ومحول طاقة أعلى بقدرة 20 وات.

اشتكى المستخدمون من سرعة شحن بطارية iPhone 15، قائلين إنها أبطأ من طرازات Pro وأن المحولات القديمة تتسبب في بطء شحن الهاتف، إذ يستغرق الأمر خمس ساعات للانتقال من صفر بالمائة إلى 100 بالمائة.

ومن المتوقع أن تطلق شركة أبل هاتف آيفون 16 في سبتمبر المقبل، والذي يأتي بتصميم جديد كليًا وعمر بطارية أفضل، وزيادة حجم بطاريات هواتف آيفون 16 القياسية و16 Pro و16 Pro Max، حيث ستحتوي على بطارية أكثر بنسبة تتراوح بين اثنين إلى ستة في المائة من بطارية آيفون 15.

وتشير الشائعات إلى أن كل طراز، باستثناء هاتف iPhone 16 Plus، يحتوي على حوالي 200 مللي أمبير أكثر من نظرائه في iPhone 15.

تقيس وحدة قياس mAh مقدار الطاقة التي يمكن للبطارية تخزينها ومدة تشغيل الجهاز قبل الحاجة إلى إعادة شحنه، وتشير وحدة mAh الأعلى إلى أن البطارية يمكن أن تحتفظ بمزيد من الشحن ولفترات أطول من الوقت.

ويأتي خيار الشحن السريع في الوقت الذي طورت فيه شركة أبل خطة سرية لإحداث ثورة في نماذج iPhone المستقبلية من خلال تسهيل استبدال البطاريات التي تتطلب حاليًا ملاقط وآلة متخصصة.

من المتوقع أن تتم إضافة تحديث البطارية في وقت مبكر من هذا العام في طراز واحد على الأقل من iPhone 16، وسيتوسع إلى جميع إصدارات iPhone 17 العام المقبل.

وتشير الشائعات أيضًا إلى أن شركة Apple ستقوم بإجراء تعديل كبير على كاميرا iPhone 16، ما يمثل أول إعادة تصميم منذ عام 2013.

في حين أن شركة Apple لم تكشف بعد عن أي تفاصيل حول هاتفها الذكي القادم، تزعم تسريبات جديدة أن الجهاز سيحتوي على إعداد مزدوج للكاميرا، واحدة مخصصة لحقول الرؤية الواسعة والواسعة للغاية.

ويحصل iPhone 16 أيضًا على ترقية تصميمية لإطاره المصنوع من التيتانيوم، مما يعيد المظهر الأنيق، بعد أن اشتكى مستخدمو iPhone 15 Pro من تغير لونه مؤقتًا عند ملامسته للزيت الطبيعي من الجلد البشري.