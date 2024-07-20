آيفون 16 من أبل .. تحديث مذهل لأول مرة

المصدر: البيان

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تؤكد تسريبات أن هاتف iPhone 16 القادم من أبل سيحتوي على ترقية "مذهلة" للكاميرا من شأنها أن تغير الطريقة التي يلتقط بها المستخدمون الصور الخاصة بهم.

وتوقع أحد خبراء التكنولوجيا أن هاتفي iPhone 16 Pro وPro Max قد يدعمان كاميرا AI ذات تكبير 100x، والتي تضيف التفاصيل المفقودة إلى الصورة لإنشاء نتائج أكثر وضوحًا.

ستكون قدرات الذكاء الاصطناعي ممكنة مع Apple Intelligence، لكن الخبير أشار إلى أن الأجهزة الجديدة للهواتف الذكية المتطورة ستكون المفتاح لتعزيز قدرات التصوير، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

في حين أن هواتف iPhone القادمة ستكون أول أجهزة أبل التي تحصل على كاميرا AI ذات تقريب 100x، فقد قامت Samsung و Google منذ فترة طويلة بتضمين التكنولوجيا في هواتفهما الذكية.

تم الكشف عن الترقية على قناة Matt Talks Tech على موقع يوتيوب هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون الاكتشاف قد تم في النسخة التجريبية لنظام التشغيل، والتي يستخدمها المطورون عادة لاختبار الميزات الجديدة بحثًا عن الأخطاء.

وتأتي ترقية التكبير بسبب قيام أبل بإضافة الذكاء الاصطناعي إلى نظام التشغيل iOS 18، والذي سيوفر أدوات التحرير.

لكن مات الخبير في مجال التكنولوجيا أكد أن الخاصية الجديدة جنبًا إلى جنب مع كاميرا المنظار الفائقة التي يشاع أنها مخصصة أيضًا لهواتف iPhone المتطورة ستمنح أبل الأدوات اللازمة لإنشاء كاميرا AI ذات تقريب 100x.

تستخدم كاميرات Periscope المقربة المنشورات والمرايا، ما يسمح بالحصول على طول بؤري أطول أو تكبير بصري أعلى دون زيادة سمك الهاتف.

ويُعتقد أن كاميرا المنظار تتميز بطول بؤري يزيد على 300 ملم، مقارنة بالطول البؤري 120 ملم في iPhone 15 Pro وPro Max الذي يوفر قدرات تكبير 5x.

الطول البؤري هو المسافة بالمليمترات من مركز عدسة الكاميرا إلى مستشعر الصورة الموجود على الكاميرا.

وأضاف مات: "إن البعد البؤري 300 مم قد يعادل حوالي 12 أو 13 ضعفًا من قدرات التكبير، ثم مع إضافة بعض ذكاء أبل إلى قدرة التكبير الرقمي، يمكننا الحصول على قدرة تكبير أكبر".

قدم مثالاً لكيفية عمل كاميرا الذكاء الاصطناعي ذات التكبير 100x، باستخدام هاتف Samsung Galaxy s24 Ultra.

يمكن للهاتف الذكي التقاط صور بتكبير يصل إلى 100x، مما يجعل الصور أكثر وضوحًا ويسمح للمستخدمين بتنظيف الصور باستخدام وظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة.

وقال مات "إنهم ليسوا الوحيدين الذين يفعلون ذلك، فشركة غوغل تفعل ذلك كثيرًا، على سبيل المثال، تمتلك شركة Google أيضًا هواتف Pixel التي تحتوي على عدسة مقربة 5x يمكنها الوصول إلى تقريب رقمي 30x".

عادةً ما تشهد الكاميرا أكبر إعادة تصميم في أحدث هواتف أبل الذكية حيث ظل الجهاز نفسه على حاله إلى حد كبير منذ إطلاق iPhone X في عام 2017 بشاشة عرض من الحافة إلى الحافة.

وقالت شركة أبل إن عدم إجراء أي تغييرات هو من أجل البقاء على العلامة التجارية والحفاظ على الاتساق، لكن الكاميرا هي الميزة الوحيدة التي تستمر في التغير مع مرور الوقت.

وزعم خبراء التكنولوجيا أنهم عثروا على صور لحافظات هاتف iPhone 16، والتي أظهرت نظام كاميرا أنيقا قادرا على التقاط "فيديو مكاني" ثلاثي الأبعاد لإعادة تشغيله على سماعة الواقع الافتراضي Vision Pro VR من Apple أبل.

وسيكون التغيير بعيدًا كل البعد عن تصميم iPhone الحالي الذي يتميز بتصميم كاميرا قطري ضخم.

حتى الآن، كان هاتف iPhone 15 Pro فقط هو الذي يمتلك القدرة على تسجيل هذا النوع من "الفيديو المكاني" ثلاثي الأبعاد المذهل لعرضه على سماعة Vision Pro.

ستكون هذه الكاميرات الرأسية على iPhone 16 و 16 Plus أول تبديل رئيسي في المحاذاة منذ تقديم العدسات المحاذاة قطريًا لأول مرة مع ظهور iPhone 13 في سبتمبر 2021.

وبحسب هذا التقرير، فإن المحاذاة الجديدة ستسمح للهاتف بالتقاط لقطات من الكاميرات الرئيسية والكاميرات ذات الزاوية الواسعة للغاية في نفس الوقت.