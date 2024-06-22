أبل وميتا تبحثان شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد أن ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، تبحث دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت شركة أبل النقاب عنه في الآونة الأخيرة.

وإضافة إلى جوجل وميتا، تجري شركتا الذكاء الاصطناعي الناشئتان أنثروبيك وبيربليكسيتي مناقشات مع أبل لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديهما مع نظام أبل إنتليجنس، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة.

ولم تستجب أبل ولا ميتا ولا بيربليكسيتي ولا أنثروبيك بعد لطلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

وأفادت الصحيفة بأن المناقشات لم تكتمل ومن الممكن أن تخفق، مضيفة أن الصفقات مع أبل من شأنها أن تساعد شركات الذكاء الاصطناعي على توزيع أوسع لمنتجاتها.

وقال التقرير إن حجم المكاسب المالية المحتملة غير واضح، لكن المحادثات تضمنت شركات ذكاء اصطناعي تبيع اشتراكات مميزة لخدماتها من خلال أبل إنتليجنس.

وأعلنت الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها هذا الشهر، قائلة إنها ستدمج تقنية أبل إنتليجنس الجديدة في مجموعة تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيق سيري.