عن طريق الذكاء الاصطناعي.. غوغل تختبر خصائص جديدة لحماية هواتف أندرويد من السرقة

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل مساء أمس الثلاثاء عن مجموعة خصائص جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية بيانات المستخدمين في حال تعرض الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد للسرقة.

وقال فابيو كويلهو المدير الإقليمي لغوغل في البرازيل، في بيان عبر الإنترنت إن البرازيل التي تشهد حوالي حالتي سرقة هواتف محمولة كل دقيقة ستكون أول دولة تختبر فيها النظام الجديد.

وأضاف كويلهو: "تقييم المستخدم البرازيلي كان ملهما لهذه الخصائص المضادة للسرقة، وستكون الدولة أول مكان نختبرها فيه".

وبدءاً من يوليو المقبل سيكون في مقدور المستخدمين في البرازيل الذين يملكون أجهزة متوافقة مع نظام التشغيل أندرويد الحصول على نسخة تجريبية من الخصائص الجديدة التي تتيح اكتشاف سرقة الهاتف تلقائياً وغلقه عن بعد ودون اتصاله بالإنترنت في حال تعرضه للسرقة.

وتستخدم الخاصية الجديدة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف تعرض الجهاز للسرقة من خلال رصد الحركات الشائعة المرتبطة بالسرقة وغلق شاشة الجهاز بمجرد اكتشاف الخاصية لعملية السرقة، بهدف منع اللصوص من الوصول إلى البيانات المخزنة على الجهاز بسهولة.

في الوقت نفسه فإن خاصية الغلق عن بعد ستسمح للمستخدم بالوصول إلى خاصية "اعثر على جهازي" (فايند ماي ديفايس) وتشغيلها دون الحاجة لتذكر كلمة المرور الخاص بحسابه على غوغل وهو ما يتيح له غلق الجهاز عن بعد.

في الوقت نفسه فإن خاصية الغلق دون اتصال تقوم بغلق شاشة الجهاز المسروق تلقائيا للمساعدة في حماية البيانات الموجودة عليه حتى في حال عدم اتصاله بالشبكة.

كما سيتم غلق الشاشة في حال تكرار محاولة إدخال كلمة المرور أكثر من مرة.

يذكر أن غوغل أطلقت أيضا في البرازيل نسخة تجريبية للحماية من الاحتيال بعد اختبارها في وقت سابق في سنغافورة وتايلاند.

