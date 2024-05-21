«مايكروسوفت» تخوض منافسة الذكاء الاصطناعي بـ«كوبايلوت بلس بي سي»

المصدر: د ب أ

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قدَّمت شركة مايكروسوفت برنامجاً وأجهزة كمبيوتر جديدة مزوَّدة بخصائص الذكاء الاصطناعي، لتكثف جهودها للتفوق على شركتي غوغل، المملوكة لألفابت، وأبل في عصر الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، قوله، في فعالية، أمس، في مقر الشركة في ريدموند في واشنطن، إن فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، سيطلَق عليها «كوبايلوت بلس بي سي».

وقالت الشركة إن الأجهزة من خط «سورفاس»، التابع لمايكروسوفت وشركاء التصنيع، ستوفر المزيد من القوة، مؤكداً أنها ستكون أسرع بنسبة 58% من جهاز «ماكبوك إير إم3» الذي يعد أفضل جهاز من شركة «أبل».

وذكرت مايكروسوفت أيضاً أن برنامج «جي بي تي - 4 أو»، الذي تنتجه شركة «أبن إيه إي»، وهي نسخة محسنة من «جي بي تي-4»، هو أفضل في التعامل مع النصوص والصوت والصور في الوقت الفعلي، وسيضاف قريباً إلى مساعد «كوبايلوت إيه إل» الخاص بالشركة.