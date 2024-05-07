إلغاء إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة لـ "ستارلاينر" قبل وقت قصير من الإقلاع

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنه تم إلغاء إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة الفضاء "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ قبل وقت قصير من الإقلاع يوم الاثنين.

وقالت ناسا إنه تم إلغاء الإطلاق بسبب خلل في صمام تخفيف الضغط في نظام توريد الأكسجين.

وعاد رائدا الفضاء الأمريكيان بوتش ويلمور وسوني ويليامز إلى أماكن الطاقم.

ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للرحلة التجريبية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتخطط بوينغ لاستخدام ستارلاينر لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في المستقبل، مما يوفر بديلا لكبسولة "سبيس إكس كرو دراجون".

وبمجرد اعتمادها ، ستحمل ستارلاينر ما يصل إلى أربعة أفراد إلى المحطة.

وأكملت ستارلاينر رحلة تجريبية غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية في مايو 2022. وكان من المقرر في الأصل أن تنطلق المركبة الفضائية إلى الموقع الفضائي في يوليو 2021.

وتم تأجيل المهمة بالفعل عدة مرات ، أولا بسبب مشاكل بعد وصول وحدة الأبحاث الروسية "ناوكا" إلى محطة الفضاء الدولية ، ثم بسبب مشاكل في تجهيز "ستارلاينر".