غوغل تكشف عن خططها لإعادة تنظيم فرق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة غوغل الجمعة أنها تخطط لإعادة هيكلة فرق الذكاء الاصطناعي لديها.

وأعلن ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل عن عملية إعادة تنظيم كبيرة لأقسامها القيادية والتشغيلية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتشاي إن عملية إعادة الهيكلة هذه ستؤدي إلى تبسيط عمليات الشركة وستشمل إنشاء فريق جديد يسمى "المنصات والأجهزة ".

وسيشرف الفريق على منتجات بيكسل الخاصة بجوجل واندرويد وكرووم وكروم أو إس والصور وغير ذلك.

وسيقود الفريق ، ريك أوسترلوه ، الذي أدار سابقا جهود جوجل في مجال أجهزة الهاردوير.