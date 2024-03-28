الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول "القط الأسود"

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للمعلومات حول مجموعة القرصنة المعروفة باسم "القط الأسود"، والتي استهدفت وحدة التكنولوجيا التابعة لمجموعة يونايتد هيلث وأثرت على مدفوعات التأمين في جميع أنحاء أمريكا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أعلنت فيه عرض المكافأة: "قامت مجموعة القرصنة الخدمية السوداء بقطع شبكات الحواسيب في قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وحول العالم".

وقالت يونايتد هيلث الأسبوع الماضي إنها بدأت في تصفية تراكم المطالبات الطبية الذي يزيد عن 14 مليار دولار بمجرد استعادة خدماتها عبر الإنترنت بعد الهجوم السيبراني، الذي تسبب في اضطرابات واسعة النطاق بدءًا من نهاية فبراير.

تلعب وحدة التكنولوجيا التابعة ليونايتد هيلث، تشينج هيلثكير، دورًا حيويًا في معالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الممارسين، وأدى الانقطاع الناجم عن الهجوم السيبراني في بعض الحالات إلى ترك المرضى والأطباء بدون أموال.

وكان الأثر الذي تركه على مراكز الرعاية الصحية المجتمعية التي تخدم أكثر من 30 مليون مريض فقير وغير مؤمن خاصة قاسيًا.

وقال القراصنة في وقت سابق هذا الشهر إن يونايتد هيلث دفعت فدية بقيمة 22 مليون دولار في محاولة لاستعادة أنظمتها، ولكن لم يتم الكشف عما إذا كانت مجموعة "القط الأسود" أوفت بالتزامها, بعد وقت قصير من الاختراق، نشرت المجموعة بيانًا صحفيًا مزيفًا على موقعها على الويب يزعم أنه تمت مصادرتها من قبل السلطات، مما يعطي انطباعًا بأنها أغلقت عملياتها.