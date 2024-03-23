تعليق استخدام «تليغرام» في إسبانيا بحكم قضائي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية أن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة «تليغرام» في البلاد، بعد أن اشتكت شركات إعلام من أنها تسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.

وسيتم تعليق استخدام «تليغرام» في إسبانيا مؤقتاً اعتباراً من يوم الاثنين، بعد طلب من شركات إعلام تشمل أتريسميديا وإي.جي.إي.دي.إيه وميدياست وتيليفونيكا.

ووافق القاضي سانتياجو بيدراز على حظر خدمات «تليغرام» في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات.

وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات «تليغرام».

ولم تردّ شركة «تليغرام» حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يردّ المتحدث باسم المحكمة العليا على طلب للتعليق.

«تليغرام» هو رابع أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في إسبانيا وفقاً لهيئة مراقبة المنافسة، ويستخدمه ما يقرب من 19 بالمئة من الإسبان، وفقاً لاستطلاع أجرته الهيئة.

وتقول الشركة إنه في عام 2023 كان لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهرياً حول العالم.