الملكة كاميلا تكشف آخر تطورات حالة الملك تشارلز الصحية

المصدر: رويترز

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أعلنت ملكة بريطانيا، كاميلا، أثناء استقبالها جمعا من الناس خلال زيارة لأيرلندا الشمالية اليوم الخميس إن زوجها الملك تشارلز الذي يعالج من السرطان يتحسن بشكل "جيد جدا".

ويتغيب تشارلز عن واجباته العامة منذ يناير الماضي مع خضوعه لعلاج لنوع غير محدد من السرطان، مما جعل كاميلا وولي العهد الأمير وليام يمثلان الوجه العام للعائلة المالكة.

وقالت كاميلا (76 عاما) لتلميذة أعطتها خارج أحد المتاجر بطاقة تتمنى لزوجها التوفيق "شكرا لك. سيكون سعيدا".

وخرجت كاميلا ووليام هذا الأسبوع للقاء الناس والمشاركة في أعمال خيرية ليمثلا الدور العام للعائلة المالكة بينما تتعافى كيت، أميرة ويلز، من مشكلة صحية، وهي إحدى الوجوه العامة البارزة للأسرة المالكة.

ومن غير المتوقع أن تعود كيت إلى الاضطلاع بمهامها الرسمية إلا بعد عيد القيامة في 31 مارس ، بعد إجراء عملية جراحية في البطن لحالة غير سرطانية في يناير.

وأنشأت كاميلا التي تحب الكتب جمعية خيرية للقراءة. ومن المقرر أن تحضر فعالية في وقت لاحق اليوم الخميس للاحتفال بتاريخ الأدب في أيرلندا الشمالية في قلعة هيلزبورو يستضيفها الشاعر بول مولدون.