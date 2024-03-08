هواوي اعتمدت على التكنولوجيا الأمريكية لتصنيع رقائق متقدمة

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات، وشريكها الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس إم أي سي)، اعتمدتا على التكنولوجية الأمريكية لإنتاج رقائق متقدمة في الصين العام الماضي.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويته لسرية التفاصيل، أن شركة "إس إم أي سي" ومقرها شنغهاي، استخدمت معدات من شركة "أبلايد ماتريالز" ومقرها كاليفورنيا و"لام ريسرش كورب" لتصنيع رقائق 7 نانومتر متقدمة لهواوي في 2023.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن المعلومات، التي لم تعلن في السابق، تشير إلى أن الصين مازالت لا تستطيع بشكل كامل استبدال مكونات أجنبية معينة والمعدات المطلوبة من أجل المنتجات الحديثة مثل أشباه الموصلات.

وجعلت الصين من الاكتفاء الذاتي التكنولوجي أولوية وطنية وحظيت جهود هواوي لتحديث تصميم وتصنيع الرقائق المحلية بدعم بكين.

ولم يرد ممثلو "إس إم أي سي" وهواواي و"لام" على طلبات بالتعقيب. ورفضت أبلايد ماتريالز ومكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية، المسؤول عن تنفيذ ضوابط التصدير، التعقيب.