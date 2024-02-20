مايكروسوفت تعلن ضخ استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي بإسبانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب اعتزامها إنفاق مليارات الدولارات على مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إسبانيا، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تعتزم الشركة الأمريكية تنفيذها في ألمانيا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ومدير مايكروسوفت براد سميث مساء أمس الاثنين أن الشركة تعتزم استثمار 95ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) في إسبانيا خلال عامين. وستستخدم هذه الأموال في التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة السحابية، بحسب ما كتبه سميث على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر.

وفي الأسبوع الماضي أعلن سميث اعتزام الشركة استثمار حوالي 3ر3 مليار يورو في ألمانيا خلال عامين، وبخاصة في زيادة قدرات مركزها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويعتبر هذا الاستثمار هو الأكبر للشركة الأمريكية في ألمانيا طوال تاريخها المستمر منذ 40 عاما. ويتضمن المشروع برنامجا للتدريب على الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى 2ر1 مليون شخص.

وفي نوفمبر الماضي تعهدت مايكروسوفت باستثمار 5ر2 مليار جنيه إسترليني (15ر3 مليار دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي ببريطانيا بحلول 2026. وفي أكتوبر تعهد سميث باستثمار 5 مليارات دولار أسترالي (26ر3 مليار دولار أمريكي) في قطاع الذكاء الاصطناعي أثناء زيارته لأستراليا.