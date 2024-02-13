غوغل تطلق مبادرة للتدريب على الذكاء الاصطناعي

المصدر: د ب أ

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أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية غوغل "مبادرة فرصة الذكاء الاصطناعي لأوروبا" بهدف توفير التدريب على مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وسيجري دعم المبادرة التي تطلقها الشركة المملوكة لمجموعة "ألفابيت" بصندوق رأسماله 25 مليون يورو (9ر26 مليون دولار). وتستهدف المبادرة مساعدة الناس في الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، في ضوء وضع أوروبا الجيد لريادة هذا المجال.

وتتشارك غوغل مع حكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركات في الاتحاد الأوروبي لتوفير تدريبات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة المحلية والمجتمعات المحرومة التي تواجه خطر التخلف، في ظل استمرار نمو استخدامات الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل.

جاءت أحدث مبادرات غوغل للذكاء الاصطناعي في أوروبا بعد مبادرة سابقة حملت اسم "انمو مع غوغل" التي قدمت تدريبا مجانيا لسد الفجوة التي تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي في المهارات الرقمية. وسيوفر البرنامج الجديد التدريب للمهنيين على استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير سيناريوهات لأماكن العمل.

وفتحت غوغل الباب أمام الرواد الاجتماعيين والمنظمات غير الهادفة للربح للتعاون معها من أجل تسهيل الوصول إلى الفئات التي يمكن أن تكون الأكثر استفادة من المبادرة.