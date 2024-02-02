لأول مرة من"ميتا" .. أرباح نقدية للمساهمين

المصدر: د ب أ

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تواصل شركة "ميتا" أعمالها الإعلانية بأقصى سرعة- وستوزع المجموعة الأم لفيسبوك أرباحاً نقدية للمرة الأولى.

وأعلنت شركة "ميتا" بعد إغلاق البورصة الأمريكية يوم الخميس أن الإيرادات زادت بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 1ر40 مليار دولار في الربع الماضي. وقفز صافي الربح من 6ر4 مليارات دولار قبل عام إلى 14 مليار دولار. وقال مجلس إدارة ميتا إنهم سيوزعون أرباحا ربع سنوية بواقع 5ر0 دولار للسهم.

وقال مارك زوكربيرج، مؤسس شركة "ميتا" ورئيسها التنفيذي: "لقد حققنا ربعاً جيداً مع استمرار مجتمعنا وأعمالنا في النمو، لقد أحرزنا الكثير من التقدم في رؤيتنا لتطوير الذكاء الاصطناعي والميتافيرس".

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة الإنفاق على تطوير العوالم الافتراضية.

وارتفعت الخسائر التشغيلية لشركة "ريالتي لابس" إلى 65ر4 مليارات دولار من 3ر4 مليارات دولار في العام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات القسم من 727 مليون دولار إلى ما يقل قليلا عن 1ر1 مليار دولار.

ولطالما أعرب المستثمرون عن قلقهم من أن شركة "ميتا" تنفق الكثير من الأموال على تقنية ذات ربحية مشكوك فيها. وتزايدت الشكوك العام الماضي عندما تباطأت أعمال الإعلان عبر الإنترنت.