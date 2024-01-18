«سامسونغ» تتحدى «أبل» بوظيفة ذكية الأولى من نوعها

المصدر: رويترز

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كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، أمس، عن وظيفة الترجمة الصوتية ثنائية الاتجاه الأولى من نوعها، ضمن وظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة التي زوَّدت بها أحدث تشكيلة من هاتفها الذكي الرائد «إس24».

وجاءت الخطوة من جهة سامسونغ في سياق مساعي الشركة لتحدي منافستها الأمريكية أبل، التي تفوقت عليها في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، وفقاً لشركة البيانات «إنترناشيونال داتا كوربوريشن»، لتُنزل الشركة الكورية الجنوبية من عرش اعتلته منذ 2010.

وتقدم سامسونغ العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف «جالاكسي إس24» ضمن استراتيجيتها لجذب المشترين.

وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، التي قالت الشركة إن «إس24» هو أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق.

وهذه الميزة متاحة على الجهاز بثلاث عشرة لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونج.

كما توفر ميزة «دائرة للبحث»، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في غوغل.

وتشمل الميزات الأخرى ترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير نغمة الرسائل إلى وسائط إعلامية غير رسمية أو رسمية أو تجارية أو اجتماعية.

وهناك أيضا خاصية التلخيص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي وترجمة التسجيلات الصوتية و«التحرير التوليدي» للصور التي تملأ خلفيات غير موجودة، وميزة تحول المقاطع المصورة في الوقت الفعلي إلى حركة بطيئة عن طريق ملء إطارات غير موجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

خصوصية وأمان

يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.

وتروج شركات مثل كوالكوم وسامسونغ للذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة باعتباره أكثر أماناً للمعلومات الشخصية، لأنه لا يحتاج إلى إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية من أجل استخدامها.

وتقول شركة كاناليس للبيانات إن خمسة بالمئة فقط من الهواتف الذكية التي ستسلّم في 2024 ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذه النسبة ستزيد إلى 45 بالمئة في 2027.

ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونغ صفقة لعدة سنوات مع غوغل لدمج «جيميني نانو»، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأمريكية، وستتمكن من الوصول إلى تقنية «جيميني برو» و«إيماجين2» لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.

وستباع سلسلة «جالاكسي إس24» بدءاً من 31 يناير. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر هاتف «جالاكسي إس24» في نسخته الأساسية من 799 دولاراً وإصدارين بمواصفات أعلى، هما «إس24 بلس» من 999 و«إس24 ألترا» من 1299.

وحافظت سامسونغ على أسعار الطراز الأساسي و«بلس» عند مستوى العام الماضي نفسه، فيما رفعت سعر «ألترا» 100 دولار.