«أبل» تعلن التوقف عن بيع طرازين من ساعاتها الذكية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات التوقف عن بيع طرازين من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، وهما الفئة التاسعة وألترا 2، قبل أيام من سريان قرار بوقف بيع الطرازين بسبب خلاف حول حقوق الملكية الفكرية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أبل لن يكون بمقدورها أيضا إصلاح الساعات الذكية من الطرازين بعد خروجها من فترة الضمان.

وأضافت بلومبرج أن أحدث طرازين للساعات الذكية من شركة أبل لم يعودا مطروحين للبيع على الموقع الإلكتروني للشركة اعتبارا من الساعة الثالثة مساء أمس الخميس (بتوقيت الولايات المتحدة).

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها سوف تتوقف عن بيع الساعتين في متاجر التجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة اعتبارا من 24 ديسمبر الجاري.

وتوقف البيع عبر المنصات الإلكترونية في الولايات المتحدة قبل تاريخ الحظر الفعلي حتى يتسنى شحن الساعات التي سبق بيعها قبل موعد سريان الحظر. وسوف تستمر مبيعات الساعات عبر منصة أبل الدولية على الانترنت وعبر المتاجر الخاصة.

وذكرت أبل على موقعها الإلكتروني أنها "لم تعد تبيع ساعات أبل ذات إمكانية قياس معدل الأكسجين في الدم"، على أن يستمر بيع الطرازات غير المجهزة بهذه الخاصية.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد حظرت بيع أحدث ساعات أبل على اعتبار أن الشركة انتهكت حقوق ملكية فكرية تخص وحدات استشعار قياس الأكسجين في الدم مملوكة لشركة ماسيمو كورب ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية.