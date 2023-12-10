تطبيق بييبر ميني يتيح استخدام خدمة آي ماسيدج عبر أجهزة أندرويد

المصدر: د ب أ

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بعد أسابيع قليلة من فشل محاولة تطبيقي نوثينج شاتس وصن بيرد توفير خدمة المحادثة الفورية ماسيدج التي تستخدم فقط مع أجهزة آبل، لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بسبب المخاوف من انتهاك الخصوصية، أعلن تطبيق بييبر ميني توفير إمكانية استخدام آي ماسيدج لأجهزة أندرويد.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق بييبر ميني هو خليفة التطبيق الأصلي بييبر والذي يحمل حاليا اسم بييبر كلاود. ويتصل تطبيق بييبر ميني مباشرة بشبكة آي ماسيدج دون أن يحتاج إلى اتصال دائم بأجهزة آبل ماك ميني، كما كان الحال في تطبيقي صن بيرد أو بييبر الأصلي. لذلك لا يحتاج بييبر ميني إلى معرف هوية آبل (آبل آي.دي)، رغم أن وجود هذا المعرف سيسمح للمستخدم بالوصول إلى خدمة آي ماسيدج عبر بييبر ميني وأجهزة آبل مثل ماك وآيباد.

ويقول تطبيق بييبر إنه يدعم الكثير من الخصاص الرئيسية في آي ماسيدج باستخدام أسلوب بما في ذلك التشفير الكامل للرسائل ومؤشرات الكتابة والرد على المشاركات والمحادثة الجماعية. وقد تم تطوير بييبر بشكل مستقل عن آبل ومن غير المحتمل أن يوفر بشكل مستمر كل الخصائص التي توفرها آبل لمستخدمي آي ماسيدج على الهواتف الذكية آيفون وغيرها من الأجهزة التي تنتجها الشركة الأمريكية العملاقة.

في الوقت نفسه فإن تطبيق بييبر الأصلي والذي يوجد لديه قائمة انتظار للمستخدمين المحتملين الراغبين في الوصول إليه، مازالت متاحا حتى الآن. ويتيح بييبر الأصلي الوصول إلى خدمة آي ماسيدج باستخدام أي جهاز ماك، في حين يتم ربطه مع تطبيق محادثة آخر مثل واتسآب. ويمكن تنزيل بييبر ميني من متجر بلاي ستور للتطبيقات الخاصة بشركة جوجل دون انتظار، لكن الشركة المطورة تحصل على اشتراك شهري قدره دولارين بعد فترة تجربة مجانية مدتها 7 أيام.