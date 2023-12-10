مايكروسوفت تطلق تطبيق سيينج أيه.آي لمساعدة المكفوفين لأجهزة أندرويد

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكرسوفت نسخة من تطبيق مساعدة المكفوفين وضعاف البصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيينج أيه.آي للعمل مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد، مشيرة إلى أنه يمكن تنزيله من متجر التطبيقات بلاي ستور ويعمل بـ 18 لغة، مع اعتزام مايكروسوفت دعم 36 لغة في العام المقبل.

يقوم تطبيق سيينج أيه.آي بوصف المكان والأشياء المحيطة بالشخص بطريقة مسموعة وهو يستهدف مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على القيام بمهام مثل قراءة رسائل البريد وتحديد هوية المنتجات وسماع وصف الصور. ويقوم المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه لكي يقوم التطبيق بوصف محتوى الصورة التي التقطتها الكاميرا.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق يحتوي على فئات مختلفة للمهام المتنوعة. على سبيل المثال تقوم وظيفة "شورت تكست" (نص قصير) بقراءة النص بصوت مرتفع بمجرد وضعه أمام الكاميرا. أما خاصية "بيبول" (الناس) فستحدد هوية الأشخاص المحيطين بالشخص بمجرد وقوع الكاميرا على وجوههم. وستساعد وظيفة "كارنسي" (عملة) في تحديد أوراق العملة التي يتعامل معها المستخدم. وتتيح خاصية "سينس" للمستخدم سماع وصف مكان تم التقاط صورة فوتوغرافية له. كما يمكن للمستخدم تحريك أصبعه على الشاشة أثناءعرض الصورة لكي يعرف مكان العناصر المختلفة الموجودة فيها. كما يمكن لتطبيق سيينج أيه.آي قراءة النصوص المكتوبة بخط اليد وتحديد الألوان.

يذكر أن تطبيق سيينج أيه.آي متاح حاليا للهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس. في الوقت نفسه فإن كلا من نسختي أندرويد وآي.أو.إس تحتويان على خصائص محدثة مثل وصف الصور بمزيد من التفاصيل وخيار طرح أسئلة عن أي وثيقة يتم مسحها، مثل محتويات أي قائمة فيها أو سعر بند ما في الفاتورة. كما يمكن طلب تلخيص أي مقالة من التطبيق.

وقال ثاقب شيخ مبتكر تطبيق سيينج أيه.آي في منشور عبر الإنترنت "لدينا أكثر من 3 مليارات مستخدم لأجهزة أندرويد في العالم. وتوفير تطبيق سيينج أيه.آي على هذا النظام سيتيح للكثيرين من الأشخاص الذين يعانون من فقدان أو ضعف البصر القدرة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في حياتهم اليومية ... كم سيتم إطلاق إصدارات جديدة منه، مع استمرار الاعتماد على تقييمات وآراء المستخدمين لإضافة المزيد من التحسينات إلى الإصدارات المستقبلية".

