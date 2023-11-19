أمازون تؤكد انتظام عمل قمري الاتصالات الاصطناعيين التجريبيين لخدمات الإنترنت في الفضاء

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إمبراطورية التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية أمازون دوت كوم أن قمري الاتصالات الاصطناعيين التجريبيين لخدمات الإنترنت اللذين أطلقتهما الشركة في الشهر الماضي يعملان وفقا للمخطط بما يمهد الطريق أمام الشركة لبدء إنتاج هذه الأقمار على نطاق واسع وإطلاقها للفضاء لتشغيل شركتها الجديدة لخدمات الإنترنت الفضائي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فريق مشروع كويبر التابع لأمازون أكمل مؤخرا الاختبارات الأولية للقمرين وقام بتقييم كل شيء بدءا من أجهزة كمبيوتر تحليق القمر وحتى مصفوفات الطاقة الشمسية ثم نقل إشارات الراديو.

وأشارت بلومبرج إلى أن القمرين اللذين تم إطلاقهما إلى الفضاء يوم 6 أكتوبر الماضي يقدمان خدمات بث الفيديو عالي الوضوح "فور كيه" ومحادثات الفيديو ثنائية الاتجاه عبر شبكة كويبر.

وقالت أمازون إنها ستواصل اختبار القمرين الاصطناعيين في الوقت الذي بدأت فيه إنتاج أول نماذجها المصممة لتوسيع نطاق خدمة الإنترنت .

وتتوقع الشركة إطلاق عدد كبير من هذه الأقمار الاصطناعية خلال العام المقبل قبل بدء تقديم خدمة إنترنت الأقمار الاصطناعية على نطاق تجاري.

يذكر أن هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية سمحت لأمازون بوضع 3326 قمرا اصطناعيا في مدارات منخفضة حول الأرض لتوفير خدمة الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.

وأطلقت شركة أمازون -المتخصصة في تكنولوجيا الإنترنت والحوسبة السحابية- أول زوج من الأقمار الاصطناعية الخاص بها، ضمن "مشروع كويبر" (Project Kuiper) في خطة طموحة لبناء شبكة عالمية للإنترنت عبر هذا النوع من الأقمار.

ومشروع كويبر هو مبادرة من شركة أمازون، تهدف إلى توفير إنترنت بترددات وسرعات عالية وأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم، مستهدفة ما سمتها "المجتمعات المحرومة من خدمات الإنترنت"، أو تلك التي تتوفر بها خيارات الاتصال التقليدية، وذلك من خلال نشر آلاف الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض مرتبطة بشبكة عالمية من الهوائيات والألياف الضوئية ونقاط اتصال الإنترنت على الأرض.

يذكر أن أمازون بدأت مشروع كويبر عام 2018، لاستخدام أقمار اصطناعية منخفضة المدار لتوفير خدمات الإنترنت لمختلف أنحاء العالم، حيث تخطط الشركة الأمريكية لاستثمار 10 مليارات دولار في المشروع كما حجزت 77 عملية إطلاق تجاري مع "إيريان سبيس" الفرنسية، وتحالف "يو إل إي" وشركة "بلو أوريجين"، الشركة المملوكة لجيف بيزوس مؤسس أمازون لإرسال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

ويمتلك مشروع كويبر منشأة مخصصة لإنتاج الأقمار الاصطناعية في كيركلاند بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تستطيع تصنيع 5 أقمار اصطناعية يوميا.