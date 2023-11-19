غوغل تعتزم بدء حذف حسابات بريد "جي.ميل" غير النشطة في ديسمبر المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا غوغل عن اعتزامها بدء حذف الحسابات غير النشطة على خدمة البريد الإلكتروني جي ميل خلال ديسمبر المقبل ،وهو ما يعني أن أي شخص لم يستخدم حسابه على جي ميل منذ فترة طويل قد يحتاج إلى الدخول إليه الآن لتجنب حذفه.

وكجزء من خطة حذف الحسابات الخاملة المعلنة في مايو الماضي، تقول جوجل إنه إذا لم يدخل المستخدم إلى حسابه لمدة عامين قد يتم حذفه وحذف محتوياته.

ويعني هذا بالنسبة لمستخدمي جي ميل ليس فقط فقدان عناوين البريد الإلكتروني، وإنما أيضا الصور ورسائل البريد الإلكتروني وملفات جوجل دوكس والملاحظات المحفوظة على حساب المستخدم.

ورغم ذلك فإنه لكي يتم حذف الحساب، على المستخدم عدم الدخول إليه لمدة عامين على الأقل وتجاهل رسائل التنبيه العديدة التي ترسلها جوجل إليه للتحذير من حذف الحساب إذا لم يتم استخدامه.

يذكر أن الحسابات المجانية التي لا يستخدمها المستخدم لفترة طويلة لكنه يريد الاحتفاظ بها تواجه خطر الحذف أيضا، إذا مر وقت طويل دون أن يستخدامها، لذلك يمكن له اللجوء إلى خدمة التقويم لتذكيره بضرورة الدخول إلى الحساب كل فترة لتجنب حذفه.

في الوقت نفسه فإن الفترات المسموح بمرورها دون استخدام الحساب لحذفه تختلف من خدمة إلى أخرى. ففي حين يتم حذف حسابات مايكروسوفت وجوجل بعد مرور عامين تقريبا، فإن منصة إكس (تويتر سابقا) تحذف الحساب إذا مرت 30 يوما فقط دون استخدامه.