اكتشاف برنامج تجسس على أجهزة كمبيوتر لوحي تباع للأطفال

المصدر: د ب أ

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قررت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وول مارت وقف بيع أحد أنواع الكمبيوتر اللوحي المخصصة للأطفال عبر متجرها الإلكتروني بعد اكتشاف وجود برنامج تجسس موجود في الجهاز مما يعرض بيانات الأطفال المستخدمين للخطر.

من ناحيتها قالت شركتا أمازون للتجارة الإلكترونية جوجل لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا والتي تنتج نظام تشغيل الكمبيوتر اللوحي أندرويد أنهما تحققان في الأمر.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن ابنة خبيرة أمن المعلومات أليكسيس هانكوك حصلت على كمبيوتر لوحي كهدية في عيد ميلادها في مايو الماضي، ولأنها باحثة في مجال أمن المعلومات فقد شعرت بالقلق على الفور لأنها لم تسمع من قبل عن كمبيوتر لوحي باسم شركة "دراجون تاتش" تصنع كمبيوتر لوحي.

ولأن هانكوك تعمل في مؤسسة "إلكترونيك فرونتاير فاوندشن" للتكنولوجيا، كان من الطبيعي أن تفحص الكمبيوتر اللوحي قبل السماح لابنتها باستخدامه. وبالفعل اكتشف العديد من المشكلات التي تتعلق بالأمن وحماية الخصوصية، وكان يمكن أن تعرض بيانات ابنتها والأطفال الآخرين للخطر.

وكتبت هانكوك أن الكمبيوتر اللوحي "دراجون تاتش كيدز باد واي 88 إكس" يحتوي على برنامج قرصنة معروف للغاية ويعمل على نسخة نظام التشغيل أندرويد الصادرة منذ 5 سنوات.

ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج أخرى تعتبر برامج قرصنة و"برنامج قد لا يكون مرغوبا فيه" بسبب تاريخ نظام التشغيل الذي كان يسمح بتحميل أي برامج. كما يحتوي الجهاز على متجر تطبيقات متقادمة مخصصة بشكل خاص للأطفال.

وقالت هانكوك إنها تواصلت مع شركة "دراجون تاتش" لإبلاغها بالأمر لكنها لم تتلق أي رد.

من ناحيته قال أدم مونتجمري المتحدث باسم أمازون في رد بالبريد الإلكتروني على تك كرانش إن الشركة "تدرس هذه الادعاءات وستتخذ الإجراء المناسب إذا لزم الأمر" حيث أن هذا الكمبيوتر متاح للبيع على موقع أمازون.

في المقابل قالت سلسلة متاجر وول مارت إنها ستوقف بيع الجهاز على متجرها الإلكتروني حتى يتم حل المشكلة.