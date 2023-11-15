«أيربنب» تشتري شركة ذكاء اصطناعي من مطور تطبيق المساعد الشخصي الذكي «سيري»

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة منصة استئجار الوحدات السكنية عبر الإنترنت الأمريكية "أيربنب" شراء شركة ذكاء اصطناعي ناشئة من أحد مطوري المساعد الشخصي الذكي الناطق "سيري" الذي يعمل على أجهزة شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل مثل هواتف آيفون الذكية.

ولم تكشف أيربنب النقاب عن سعر الصفقة لكن قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الاقتصادية الأمريكية قالت إنها أقل قليلا من 200 مليون دولار. ومن غير المعروف حتى الآن المجال الدقيق الذي تعمل فيه شركة جيم بلانر دوت أيه.آي التي اشترتها أيربنب، حيث أنها مازالت فيما يسمى "في طور الشبح" والذي تعمل فيه الشركات الناشئة تحت مظلة من السرية لتطوير منتجاتها المبتكرة.

لكن وجود أدم شيير أحد مؤسسي الشركة التي طورت المساعد الشخصي الذكي سيري والتي اشترتها شركة آبل بعد ذلك، كمؤسس للشركة الجديدة يشير إلى المجالات المحتملة لعملها. وبعد عامين من العمل مع آبل، بدأ شيير العمل مع مطوري سيري الآخرين لتطوير المساعد الشخصي الناطق الجديد "فيف".

واشترت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس شركة تطبيق فيف لتصبح أساس للمساعد الصوتي الخاص بها بيكسباي.

وتسعى أيربنب لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير نوع من "مكتب إرشاد السفر" بهدف تقديم عروض فردية تناسب تفضيلات واشتراطات كل مستخدم بشكل شخصي. وتنافس منصة أيربنب التي تتيح للمستخدمين استئجار الشقق والمساكن وأيضا الغرف المنزلية حول العالم، خدمات مماثلة وقطاع الفنادق في العالم.