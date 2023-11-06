ينافس "تشات جي بي تي".. شركة إيلون ماسك تطلق روبوت الدردشة "جروك"

المصدر: د ب أ

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تنافس الشركة الناشئة " اكس. ايه اي" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك الآن تطبيق " تشات جي بي تي" بعدما أطلقت روبوتا للدردشة يحمل اسم " جروك"مطلع الأسبوع قبل مؤتمر لشركة " اوبن ايه اي".

ومع ذلك، فإن تطبيق جروك متاح فقط لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة. ويتعين على المستخدمين أولا الاشتراك في الباقة الأكثر تكلفة، التي تتكلف 16 دولارا شهريا في أمريكا ونحو 19 يورو في ألمانيا على منصة " اكس" (تويتر سابقا).

ويمكن لتطبيق الدردشة الوصول المباشر للمعلومات الحالية من منصة أكس، حسبما أوضحت شركة اكس. ايه بي خلال الاعلان عن إطلاق البرنامج. كما يجيب تطبيق جروك على أسئلة ذات طبيعة استفزازية أكبر، ترفض معظم الأنظمة الأخرى الاجابة عليها بناء على الذكاء الاصطناعي.

ويمكن لتطبيقات الدردشة مثل تشات جي بي تي، الذي طورته شركة أوبن ايه اي، تشكيل نصوص بالمستوى اللغوي للانسان. والمبدأ وراء ذلك هو أن التطبيقات يمكن أن تقدر كلمة بكلمة كيف يجب استمرار الجملة. ويتم تدريب النماذج من خلال مجموعة كبيرة من النصوص.

ويذكر أن ماسك نفسه كان مشاركا في تأسيس شركة اوبن ايه اي، ولكنه انسحب بعد ذلك. وانتقد ماسك، الذي يترأس أيضا شركة تسلا للسيارات الكهربائية، حقيقة أن شركة أوبن ايه اي أصبحت تسعى للربح الآن بدلا من نواياها الأولية بأن تكون غير ربحية.