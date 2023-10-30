«ميتا» تطرح نسخة من «فيسبوك» و«إنستغرام» بلا إعلانات

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمس» الأمريكية، اعتزامها طرح نسخة خالية من الإعلانات من خدمات «فيسبوك» و«إنستغرام» في أوروبا.

وأوضحت الشركة، التي تملك منصتي التواصل الاجتماعي إضافة إلى «واتسآب»، أن تقديم النسخة الجديدة سيكون مقابل اشتراك مدفوع، وذلك بعدما بدأت المحاكم الأوروبية ملاحقة طريقة استخدام شركات منصات التواصل الاجتماعي لبيانات المستخدمين.

وقالت ميتا، في بيان اليوم، إنها ستتيح اعتباراً من نوفمبر المقبل للمستخدمين إمكانية الاشتراك مقابل 9.99 يورو شهرياً (10.57 دولارات) لاستخدام منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصي، و12.99 يورو شهرياً لاستخدام المنصتين عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس أو أندرويد.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الخدمة الخالية من الإعلانات ستتاح لجميع الراغبين في دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

يأتي إطلاق هذه الخدمة نتيجة تزايد القواعد القانونية المنظمة لطرق جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين في أوروبا.

وفي بيان عبر الإنترنت لشرح القرار، أشارت «ميتا» إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر ضد ميتا في تموز الماضي.