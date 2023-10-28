ماسك وعد بتوفيره في غزة .. ماذا تعرف عن الإنترنت الفضائي ستارلينك؟

المصدر: البيان

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أكد مالك منصة إكس، تويتر سابقا، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، أنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وأوضح ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس":" ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا التي تقدم المساعدة في غزة".

وذكرت صحيفة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أن إسرائيل تتفاوض مع شركة "سبيس إكس" للملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لستارلينك خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن ستارلينك يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة نفسها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.

ما هو ستارلينك؟

هو نظام يقدم خدمة إنترنت فضائية؛ وذلك عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية مطورة، ومصمم لتوفير الإنترنت عن طريق آلاف الأقمار الصناعية التي تدور في مدار منخفض في مدار الأرض، وتعمل الأقمار الصناعية على توفير خدمة إنترنت على نطاق واسع.

ويرجع الهدف من إنشائه إلى توصيل الإنترنت للمناطق النائية والريفية التي لا يخدمها موفرو خدمة الإنترنت التقليدية، وتتم الخدمة عن طريق ربط الأقمار الصناعية بطبق هوائي.

وتتوجه الدعوات لتوفير الإنترنت الفضائي لإيلون ماسك، الذي يشتهر بامتلاكه لتطبيق إكس أو تويتر مسبقًا، ولكن إيلون ماسك هو مالك شركة سبيس إكس، وهي شركة أمريكيَّة تعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائي، أسسها عام 2002، وهي الشركة المسؤولة عن نظام ستارلينك الخاص بالإنترنت الفضائي.

والجدير بالذكر، أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، دشنوا حملة للمطالبة بإتاحة الإنترنت الفضائي لقطاع غزة، وذلك بعدما قطع عنهم الاحتلال الإسرائيلي الإنترنت وطرق التواصل، وذلك على غرار ما فعله مع أوكرانيا.

كيف يعمل ستارلينك؟

وتتميز خدمة ستارلينك بسرعتها العالية، حيث تصل سرعات التنزيل إلى 100 ميجابت في الثانية، كما تتميز بزمن انتقال منخفض، حيث يبلغ زمن انتقال البيانات بين المستخدم والأقمار الصناعية حوالى 20 مللي ثانية.

ويأتي معظم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من أقمار صناعية واحدة تدور حول الكوكب على مسافة 35.786، وستارلينك عبارة عن كوكبة مكونة من آلاف الأقمار الصناعية التي تدور حول الكوكب بالقرب من الأرض، على ارتفاع حوالي 550 كيلو مترًا، وتغطي الكرة الأرضية بأكملها.

وتمتلك سبيس إكس التابعة لشركة ماسك الآلاف من أقمار ستارلينك في المدار، والتي تسمح للشركة ببث خدمات النطاق العريض حول الأرض، دون الحاجة إلى كابلات الألياف البصرية، ويمكن للأقمار الصناعية إبقاء أي مكان متصلاً بالإنترنت إذا تضررت بنيته التحتية للإنترنت بسبب أي هجمات، مثلما حدث في أوكرانيا جراء الهجوم الروسي.

هل انترنت ستارلينك مجاني؟

بمجرد الانتهاء من عملية الإعداد، ستتمكن من الاستمتاع بإنترنت السريع والموثوق مجانًا. الخدمة المجانية محدودة بـ 50 جيجابايت من البيانات شهريًا بسرعات تصل إلى 100 ميجابيت في الثانية. يتوفر ستارلينك حاليًا في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى.

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