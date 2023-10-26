منصة "إكس" تطلق مكالمات الصوت والفيديو لبعض المستخدمين

المصدر: رويترز

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تطلق منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "تويتر" سابقًا إصدارًا مبكرًا من مكالمات الفيديو والصوت لبعض المستخدمين، وفقًا لكبير مسؤولي التكنولوجيا والمالك إيلون ماسك، حيث يعمل الملياردير الأمريكي على تحويل " إكس" إلى تطبيق لكل شيء.

وصف إيلون ماسك منشورًا على النظام الأساسي يوجه المستخدمين إلى تمكين الميزة باعتباره "إصدارًا مبكرًا من مكالمات الفيديو والصوت على إكس".

وتأتي هذه الميزة وسط سلسلة من الميزات الجديدة والتغييرات على التجربة الأساسية للمنصة تحت قيادة ماسك، الذي استحوذ على شركة التواصل الاجتماعي منذ ما يقرب من عام.

وبعد تغيير العلامة التجارية لتويتر إلى إكس، أشار ماسك إلى أنه سيحول المنصة إلى تطبيق فائق، يقدم مجموعة من الخدمات من الرسائل والشبكات الاجتماعية إلى المدفوعات من نظير إلى نظير.

وكان ماسك قد قال أثناء إعلانه عن هذه الميزة في أغسطس إن المستخدمين لن يحتاجوا إلى رقم هاتف للحصول على الميزات، والتي ستكون متاحة على نظام التشغيل iOS من Apple، وAndroid من Google، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.