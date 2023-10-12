«آيفون 15» ينام الليل.. أزمة جديدة تواجه أبل بعد التحديث الأخير

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم تلبث أبل أن أصلحت أزمة ارتفاع الحرارة في أجهزة آيفون 15، وذلك بإصدار تحديث للسوفت وير يحمل رقم IOS17.0.3، إلا وظهرت مشكلة جديدة في بعض الأجهزة، حيث أعرب بعض المستخدمين والمراجعين عن كون الجهاز أصبح «ينام الليل»، فينطفئ وحده دون تدخل.

وأرجع بعض المراجعين الأمر لوجود تضارب أو عيب في السوفتوير الجديد يؤدي لما يسمى «كراش»، حيث تتعارض بعض التطبيقات مع نظام التشغيل مما يؤدي لإغلاق الجهاز.

وظهرت العديد من الشكاوي عبر مجتمعات أبل مثل «ماك رومرز» و«9 تو 5 ماك»، إضافة إلى «ريديت»، حيث يقوم الجهاز بإعادة تشغيل نفسه ليلاً، أو في بعض الأحيان يصحون ليجدونه مطفياً، ومن وجد الجهاز قد أعاد تشغيل نفسه، يلاحظ وجود فجوة زمنية في «جراف» ساعات استخدام البطارية، مما يدل على أن الجهاز ظل لفترة مطفياً.

وحتى الآن لم تعلن أبل معرفتها بالمشكلة التي ظهرت بعد التحديث الأخير، وإن كانت الشكاوي لم تطل فقط جهاز آيفون 15، وإنما حتى بعض الأجهزة الأقدم نسبياً والتي حصلت على التحديث الأخير، واجهت نفس المشكلة، مما يدل على كون المشكلة متعلقة بالتحديث الأخير من أبل.

اقرأ أيضاً:

مراجع صيني يكتشف ارتفاع زائد في حرارة «iPhone 15 Pro Max»

آبل توسع الفارق بين الفئة العادية وفئة برو في آيفون 15