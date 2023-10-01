شركة «أبل» : خلل برمجي وراء ارتفاع حرارة أجهزة «آيفون» .. وسيتم إصلاحه قريباً

المصدر: دبي - بلومبرغ

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قالت شركة «أبل»، إن الشكاوى الأخيرة حول ارتفاع درجة حرارة أجهزة «آيفون» عند اللمس ترجع إلى خللٍ متعلِّق بالبرمجيات، مؤكدةً أنه سيتم إصلاح الأمر قريباً.

أوضحت الشركة أن الجهاز يمكن أن يصبح دافئاً في الأيام القليلة الأولى، إذ يعمل الهاتف على مدار الوقت لتهيئة الإعدادات ونقل بيانات المستخدم، وذلك بسبب خلل في النظام التشغيلي الأحدث «iOS 17»، وبسبب بعض تطبيقات الطرف الثالث التي تزيد من تحميل النظام. وكانت «بلومبرغ نيوز» قد نشرت تقريراً عن هذا الأمر الأسبوع الماضي.

وأضافت «أبل»: «قد يبدو الهاتف دافئاً خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداد الجهاز أو نقل بيانات المُستخدِّم بسبب زيادة نشاط البرامج في الخلفية.. اكتشفنا أيضاً خطأً في نظام التشغيل (iOS 17) يؤثر على بعض المستخدمين، وستتم معالجته في تحديث النظام».

وأكدت «أبل» أنها تعمل مع المطورين وراء التطبيقات التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة «آيفون»، وأن الإصلاحات في طور الإصدار. حدد بعض المستخدمين تطبيقات مثل «أنستغرام» التابع لـ«ميتا بلاتفورمز»، و«أوبر»، على أنها تحوي مشكلات.

خلل بنظام تشغيل «iOS 17»

نفت «أبل» أن تكون المشكلة مرتبطة بأجهزة «آيفون 15 برو» فقط. وقالت إن الإصلاح القادم للنظام لن يتضمن إبطاء معالج أحدث الموديلات.

يتضمن أحدث جهاز متطور إطاراً من التيتانيوم، وهو الأول من نوعه لجهاز «آيفون»، إضافة إلى شريحة «A17 Pro» مع معالج رسومات مُعزَّز لتحسين اللعب. وقال بعض الباحثين إن هذه التغييرات في الأجهزة ربما أسهمت في حدوث المشكلة.

وقد اشتكى مئات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، و«خدمة عملاء شركة «أبل»، من أن الهاتفين الجديدين «آيفون 15 برو»، و«آيفون برو ماكس 15» يصبحان أحياناً أدفأ بشكل غير طبيعي عند اللمس. حتى أن بعض المستخدمين نشروا صوراً لقراءة مقياس الحرارة لأجهزتهم، التي تظهر نتائج تزيد على 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية).

ولم تذكر «أبل» متى سيكون تحديث برنامج «iOS 17» متاحاً، أو الإصدار الذي سيحمله. أطلقت الشركة الأسبوع الماضي الإصدار التجريبي الأول من «iOS 17.1» لمطوّري التطبيقات. ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا الإصدار في وقت لاحق من أكتوبر.