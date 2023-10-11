"أيه إم دي" تخطط للاستحواذ على شركة ناشئة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي في محاولة لمنافسة نفيديا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت "أيه إم دي" يوم الثلاثاء أنها تخطط لشراء شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تسمى Nod.ai كجزء من جهد لتعزيز قدراتها في مجال البرمجيات.

وفي سباقها لمنافسة شركة شرائح أشباه الموصلات "نفيديا"، تخطط ("أيه إم دي" ) للاستثمار بكثافة في البرمجيات الأساسية اللازمة لشرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بالشركة.

على مدى أكثر من عقد من الزمن، بنت "نفيديا" ميزة قوية في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من خلال البرمجيات التي تنتجها والنظام البيئي لمطوري البرمجيات.

وتعهدت "أيه إم دي" بالاستثمار وبناء مجموعة موحدة من البرمجيات لتشغيل الشرائح المختلفة التي تنتجها الشركة.

وقال رئيس "أيه إم دي" فيكتور بينغ في مقابلة مع رويترز: "نحن ننفذ هذه الاستراتيجية ونفعل ذلك من خلال الاستثمار الداخلي وكذلك الاستحواذات الخارجية".

وتناسب عملية الاستحواذ على Nod.ai هذه الاستراتيجية لأن تقنيتها تمكن الشركات من نشر نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم ضبطها لشرائح "أيه إم دي" بسهولة أكبر. تبيع Nod.ai تقنيتها إلى مشغلي مراكز البيانات الكبيرة، من بين عملاء آخرين.

ولم تكشف "أيه إم دي" عن شروط الصفقة. جمعت شركة Nod.ai التي تتخذ من سانتا كلارا، كاليفورنيا مقراً لها ما يقرب من 36.5 مليون دولار، وفقًا لبيانات PitchBook.

وقال بينغ إن "أيه إم دي" أنشأت في وقت سابق من هذا العام مجموعة الذكاء الاصطناعي التي ستستوعب عملية الاستحواذ على Nod.ai. توظف المجموعة حوالي 1500 مهندس - الغالبية العظمى منهم مرتبطون بالبرمجيات - وتخطط "أيه إم دي" للاستمرار في توسيع الفريق بـ 300 موظف إضافي هذا العام، والمزيد في عام 2024.

وقال فامسي بوبانا، نائب الرئيس الأول لمجموعة الذكاء الاصطناعي في "أيه إم دي" : "لقد كنا ننمو بسرعة، مع خطط للعام المقبل أيضًا".

وقال بينغ إن الاستحواذ على Nod.ai هو الثاني للشركة خلال الأشهر القليلة الماضية. عندما سُئل عما إذا كانت الشركة تخطط لتعزيز محفظتها من خلال استحواذات إضافية، قال بينغ: "نحن دائمًا نبحث".