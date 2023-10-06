كوريا الجنوبية تحذر غوغل وآبل من غرامات محتملة بسبب إساءة استخدام مركزيهما في سوق التطبيقات

المصدر: رويترز

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قالت هيئة تنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن شركتي غوغل وأبل التابعتين لشركة ألفابت (GOOGL.O) أساءتا استخدام مركزيهما المهيمن في سوق التطبيقات وحذرت من غرامات محتملة يصل إجماليها إلى 50.5 مليون دولار.

وقالت لجنة الاتصالات الكورية (KCC) في بيان لها إن شركتي التكنولوجيا العملاقتين أجبرتا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببتا في تأخير غير عادل في مراجعة التطبيق.

وقال البيان إن لجنة المنافسة الكورية تخطر الشركات باتخاذ الإجراءات التصحيحية، وستتداول بشأن الغرامات.

وقالت غوغل في بيان: "ما شاركته KCC اليوم هو" الإشعار المسبق "وسنقوم بمراجعة ردنا بعناية وتقديمه. وبمجرد مشاركة القرار المكتوب النهائي معنا، سنراجع بعناية لتقييم مسار العمل التالي".

وأصدرت شركة Apple أيضًا بيانًا قالت فيه: "نحن لا نتفق مع الاستنتاجات التي توصلت إليها KCC ونعتقد أن التغييرات التي قمنا بتنفيذها على متجر التطبيقات تتوافق مع قانون أعمال الاتصالات.

وكما فعلنا دائمًا، سنواصل للتعامل مع KCC لمشاركة وجهات نظرنا."

وفي عام 2021، أصدرت كوريا الجنوبية تعديلاً على قانون أعمال الاتصالات يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.

وقالت KCC إن تطبيق Google وApple لطرق دفع معينة، و"فرض رسوم تمييزية من Apple على مطوري التطبيقات المحليين" من المرجح أن يقوض غرض القانون المتمثل في تعزيز المنافسة العادلة.

وقالت KCC إنه بعد الاستماع إلى الشركات، قد تقرر الهيئة التنظيمية فرض غرامات تصل إلى 68 مليار وون (50.47 مليون دولار)، بما في ذلك 47.5 مليار وون لشركة جوجل و20.5 مليار وون لشركة أبل.

(1 دولار = 1,347.3200 وون)