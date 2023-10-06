بريطانيا: برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ Snapchat يشكل خطراً على خصوصية الأطفال

المصدر: رويترز

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قالت هيئة مراقبة البيانات البريطانية، اليوم الجمعة، إن شركة سناب شات ربما فشلت في تقييم مخاطر الخصوصية للأطفال بشكل صحيح من خلال برنامج الدردشة الآلي الخاص بها الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مضيفة أنها ستدرس رد الشركة قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي نهائي.

وقال مكتب مفوض المعلومات (ICO) إنه إذا فشلت الشركة الأمريكية في معالجة مخاوف الهيئة التنظيمية بشكل مناسب، فقد يتم حظر "My AI"، الذي تم إطلاقه في أبريل، في المملكة المتحدة.

وقال مفوض المعلومات جون إدواردز: "تشير النتائج الأولية لتحقيقنا إلى فشل مثير للقلق من قبل شركة سناب في تحديد وتقييم مخاطر الخصوصية للأطفال والمستخدمين الآخرين بشكل مناسب قبل إطلاق My AI".

وقالت الهيئة التنظيمية إن النتائج لا تعني بالضرورة أن تطبيق المراسلة الفورية الذي يستخدمه الشباب إلى حد كبير قد انتهك قوانين حماية البيانات البريطانية أو أن الطرح الأولي للعملة سينتهي بإصدار إشعار تنفيذي.

قالت شركة Snap إنها تراجع إشعار ICO وأنها ملتزمة بخصوصية المستخدم.

وقال متحدث باسم Snap: "لقد مر الذكاء الاصطناعي الخاص بسناب بعملية مراجعة قانونية ومراجعة خصوصية قوية قبل إتاحته للجمهور". "

وأضاف: سنواصل العمل بشكل بناء مع ICO للتأكد من أنهم مرتاحون لإجراءات تقييم المخاطر لدينا."

ويحقق ICO في كيفية معالجة "My AI" للبيانات الشخصية لمستخدمي Snapchat في المملكة المتحدة البالغ عددهم حوالي 21 مليون، بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

ويتم تشغيل "My AI" بواسطة ChatGPT من OpenAI، وهو المثال الأكثر شهرة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يبحث صناع السياسات على مستوى العالم عن طرق لتنظيمه في ضوء مخاوف الخصوصية والسلامة.

وتتطلب منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Snapchat، أن يكون عمر المستخدمين 13 عامًا أو أكثر، ولكنها حققت نجاحًا متباينًا في إبعاد الأطفال عن منصاتها.

وذكرت رويترز في أغسطس أن الهيئة التنظيمية كانت تجمع المعلومات لتحديد ما إذا كان Snapchat يفعل ما يكفي لإزالة المستخدمين القاصرين من منصته.