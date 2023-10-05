بريطانيا.. مطالبات لهيئة مكافحة الاحتكار بالتحقيق في هيمنة أمازون ومايكروسوفت على السوق السحابية

المصدر: رويترز

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طلبت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية "Ofcom" يوم الخميس من هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد التحقيق في هيمنة عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين أمازون (AMZN.O) ومايكروسوفت (MSFT.O) على السوق السحابية في المملكة المتحدة.

وقالت الهيئة إن دراستها حددت الميزات التي جعلت من الصعب على الشركات في المملكة المتحدة استخدام العديد من موردي الخدمات السحابية.

وقالت أوفكوم: "ستجري هيئة المنافسة والأسواق الآن تحقيقًا مستقلاً لتحديد ما إذا كان هناك تأثير سلبي على المنافسة، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان ينبغي عليها اتخاذ إجراء أو توصية الآخرين باتخاذ إجراء".

وكانت الهيئة، التي بدأت النظر في الخدمات السحابية العام الماضي، قد قالت في أبريل إنها قلقة بشكل خاص بشأن ممارسات Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft بسبب موقعهما في السوق، وتخطط لمطالبة هيئة تنظيم المنافسة بالتحقيق.

وذكرت "رويترز" يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تدفع الهيئة التنظيمية لإجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار.

كانت الشركات في المملكة المتحدة قد أبلغت الهيئة أنها تشعر بالقلق إزاء صعوبة التبديل أو المزج والمطابقة مع مزود الخدمة السحابية.

وقال فيرغال فراجر، مدير هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية والمسؤول عن دراسة السوق: "لذا، فإننا نحيل السوق إلى هيئة أسواق المال لمزيد من التدقيق، للتأكد من استمرار عملاء الأعمال في الاستفادة من الخدمات السحابية".

ورحبت هيئة أسواق المال بهذه الخطوة، قائلة إن العديد من الشركات تعتمد الآن بشكل كامل على الخدمات السحابية، مما يجعل المنافسة الفعالة في السوق البالغة 7.5 مليار جنيه استرليني (9.11 مليار دولار) ضرورية.

وقالت الهيئة إن أمازون و مايكروسوفت سيكون لهما حصة سوقية مشتركة تتراوح بين 70% إلى 80% من سوق خدمات البنية التحتية السحابية العامة في المملكة المتحدة في عام 2022.

وأضافت الهيئة أن غوغل كانت أقرب منافس لها بحصة تتراوح بين 5 و10%.

وقالت هيئة أسواق المال إنها ستختتم تحقيقاتها بحلول أبريل 2025.

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